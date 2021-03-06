Глава государства назначил нового заместителя генпрокурора

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление о назначении нового заместителя Генерального прокурора, начальника Главного управления.

На этот пост был назначен советник юстиции Бегмырат Бегмырадов.

Напомним, что в ходе состоявшегося 11 февраля совместного заседания Кабинета Министров и Государственного совета безопасности Туркменистана прежний заместитель Генерального прокурора Д.Ташлиев был переведен на должность заместителя председателя Высшей контрольной палаты страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"