Россия и Туркменистан подписали совместное заявление

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля министры иностранных дел Туркменистана и России Рашид Мередов и Сергей Лавров подписали Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).



Как сообщает МИД РФ, "документ стал очередным шагом в рамках глобализации международной инициативы по НПОК, подтвердив решимость государств объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Будучи единственной на сегодняшний день мерой транспарентности и доверия, осуществляемой в целях ПГВК, данная инициатива является существенным политическим фактором, способствующим обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, равно как и повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях".



В Совместном заявлении Российская Федерация и Туркменистан подчеркивают необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение и применение оружия в космосе, и призывают страны, не являющиеся участниками инициативы по НПОК, рассмотреть возможность полноформатного присоединения к ней.



ИП "ТУРКМЕНинформ"