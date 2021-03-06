В Ашхабад прибыл новый посол Пакистана

АШХАБАД, 16 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Ирфаном Ахмедом.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот, после чего стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи.

До Ирфана Ахмеда послом Пакистана в Туркменистане являлся Мурад Ашраф Джанджуа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"