Глава государства аккредитовал нового посла Пакистана

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Ирфаном Ахмедом.

В ходе аудиенции посол вручил туркменскому лидеру свои верительные грамоты. Далее стороны провели обмен мнениями по актуальным направлениям развития туркмено-пакистанского сотрудничества, среди которых приоритетными являются транспорт, ТЭК и энергетика.

ИП "ТУРКМЕНинформ"