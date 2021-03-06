Туркменистан посетил глава МИД Узбекистана

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 февраля Туркменистан посетил с рабочим визитом во главе представительной делегации министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, совершающий поездку по странам Центральной Азии.

В ходе пребывания в Ашхабаде глава МИД Узбекистана был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и провел встречу с туркменским коллегой, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Встречи были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития туркмено-узбекских отношений по таким приоритетным направлениям, как политика, торговля и экономика, экология, транспорт и связь, энергетика, сельское и водное хозяйство, здравоохранение, наука, образование, культура и другие, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

По итогам встречи в МИД была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2021-2022 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"