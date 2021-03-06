МИД Туркменистана посетила делегация Афганистана

АШХАБАД, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегацией партии Национального исламского движения Афганистана во главе с маршалом Абдул Рашидом Дустумом.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы развития туркено-афганского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, ТЭК, транспорта и связи, содействия мирному урегулированию ситуации в ИРА и восстановлению экономики страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"