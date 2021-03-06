Глава МИД Туркменистана посетил Турецкую Республику

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил во главе представительной делегации Турецкую Республику с рабочим визитом.

Программа пребывания в Анкаре включала встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими официальными лицами, участие в межмидовских консультациях на уровне глав внешнеполитических ведомств. В ходе проведенных мероприятий были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инвестиций и других.

По итогам переговоров в МИД министры подписали Программу о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Турция на период 2021-2022 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"