Главы МИД Туркменистана, Турции и Азербайджана обсудили ключевые вопросы сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 февраля пребывающий с визитом в Анкаре во главе представительной делегации министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в 5-й трехсторонней встрече с коллегами из Турции и Азербайджана Мевлютом Чавушоглу и Джейхуном Байрамовым.

В ходе переговоров главы МИД обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества по таким направлениям, как политика, экономика и торговля, ТЭК и энергетика, транспорта и связь, наука, образование и культура.

По итогам встречи министров было подписано Совместное заявление.

ИП "ТУРКМЕНинформ"