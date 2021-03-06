Глава Туркменистана посетил администрацию города Ашхабада

АШХАБАД, 25 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов предпринял визит в хякимлик города Ашхабада, где провел рабочее совещание по вопросам подготовки к празднованию 140-летия столицы.

Глава государства ознакомился с проектами дальнейшего развития Ашхабада и инфраструктуры города, строительства объектов экономического, социального, культурного и административного назначения, планом запланированных культурных мероприятий и общественных акций, высказал ряд замечаний и дал поручения по их устранению.

ИП "ТУРКМЕНинформ"