Новый посол Туркменистана аккредитован в Казахстане

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов вручил свои верительные грамоты Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву в резиденции Акорда в Нур-Султане.

В ходе церемонии стороны отметили вехи для дальнейшего развития сотрудничества двух стран, как в двухстороннем формате, так и в рамках сотрудничества с другими странами региона и международными организациями.

Батыр Реджепов получил дипломатический ранг и назначение в Нур-Султан в начале января текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"