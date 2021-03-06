Туркменистан и Беларусь провели очередное заседание межправкомиссии

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля в формате онлайн было проведено очередное заседание межправительственной комиссии Туркменистана и Республики Беларусь, в котором приняли участие представители официальных и деловых кругов обеих стран.

В ходе обсуждения были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, промышленности, текстильной индустрии, машиностроения, транспорта и связи, образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"