Президент заслушал доклады правительства

АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме онлайн очередное заседание Кабинета Министров.

Мероприятие было организовано с целью ознакомления с текущим положением дел в различных отраслях национальной экономики, ходом строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, прежде всего, празднованию 140-й годовщины со дня основания Ашхабада.

ИП "ТУРКМЕНинформ"