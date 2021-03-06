Президент заслушал доклады правительства

Президент заслушал доклады правительства28.02.2021 13:22
АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме онлайн очередное заседание Кабинета Министров.
Мероприятие было организовано с целью ознакомления с текущим положением дел в различных отраслях национальной экономики, ходом строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, прежде всего, празднованию 140-й годовщины со дня основания Ашхабада.
ИП "ТУРКМЕНинформ"