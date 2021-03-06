В Туркменистане создается юношеская организация

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания Кабинета Министров Туркменистана была озвучена информация о том, что в стране создается детская организация Туркменистана "Altyn nesil" ("Золотое поколение").

Данная организация, в которую войдут школьники 7-14 лет, создается по поручению главы государства Гурбангулы Бердымухаммедова в целях патриотического воспитания юных туркменистанцев, раскрытия и стимулирования их талантов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"