Проведено рабочее совещание с руководителями велаятов

АШХАБАД, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее онлайн-совещание с рядом членов правительства и главами администраций регионов и Ашхабада.

В ходе заседания было рассмотрено текущее положение дел в сельском хозяйстве, актуальные вопросы социально-экономического развития велаятов, ход строительства объектов различного назначения, подготовки к празднованию юбилея столицы и другие важные вопросы жизни страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"