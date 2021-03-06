Туркменистан и ООН провели международную онлайн-конференцию

АШХАБАД, 3 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 марта в ведомстве иностранных дел Туркменистана была проведена международная конференция "Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия", организованная в честь 29-й годовщины вступления Туркменистана в ООН.

В ходе форума были рассмотрены основные итоги и достижения в сотрудничестве Туркменистана с ООН и ее структурами, ход реализации совместных программ и проектов, озвучены перспективы дальнейшего взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"