Президент заслушал отчеты руководителей силовых структур

АШХАБАД, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 марта Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности.

Мероприятие было организовано с целью ознакомления с текущим положением дел в военных и правоохранительных органах, итогами работы структур за январь-февраль и ходом модернизации материальной базы и служебно-бытовых условий военнослужащих, предпринимаемыми мерами по укреплению обороноспособности и поддержанию правопорядка.

По итогам отчетов Президент сообщил о решении присвоить членам Государственного совета безопасности почетное звание "Türkmenistanyň Watan goragçysy" ("Защитник Родины Туркменистана").

ИП "ТУРКМЕНинформ"