Главы государств-членов ОЭС провели совещание

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта под председательством Турции было проведено 14-е заседание глав стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в котором приняли онлайн-участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, главы Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, премьер-министр Пакистана и Генеральный секретарь ОЭС д-р Хади Сулайманпур. Также были приглашены Генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак и другие.

Саммит был организован с целью обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития сотрудничества в формате ОЭС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, инвестиций, промышленности, спорта, молодежной политики, туризма и других.

По итогам заседания эстафета председательства в ОЭС была передана от Турции Туркменистану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"