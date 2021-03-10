Туркменский лидер провел встречу с главой МИД Турции

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Брдымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ключевые вопросы развития туркмено-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, бизнеса, инвестиций, транспорта и связи, экологии, спорта и туризма.

В тот же день Мевлют Чавушоглу посетил МИД Туркменистана, где провел встречу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

После посещения Туркменистана глава МИД Турции отправился в Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"