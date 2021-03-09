Глава государства поздравил женщин с 8 марта

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к женщинам страны с поздравлениями по случаю 8 марта - Международного женского дня.

В обращении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Убежден, что в первые дни весны Года "Туркменистан – Родина мира и доверия" торжества в честь этого праздника приумножат радость в сердцах наших дорогих матерей, милых сестер, женщин и девушек.

Патриотизм, мудрость, чуткость, искренность, самоотверженность, преданность, тактичность – это качества наших матерей, женщин и девушек, достойно продолжающих и почитающих на протяжении тысячелетий национальные традиции и семейные ценности. Сегодня наши женщины и девушки самоотверженно трудятся в различных отраслях экономики, принимают активное участие в государственной и общественной жизни.

Мы высоко ценим заслуги наших дорогих матерей, всех женщин в воспитании подрастающего поколения. Мы безмерно гордимся их плодотворной деятельностью в государственных, правительственных и административных структурах, в различных отраслях экономики, сферах науки, образования, культуры и здравоохранения, в успешной реализации национальных программ.

Почитание матерей, девушек, женщин – это исконная традиция туркменского народа. Руководствуясь этим, учитывая особые заслуги в реализации преобразований, масштабных программ, огромные успехи в труде, общественной жизни, весомый вклад в воспитание юных сограждан, мы награждаем наших женщин орденом "Zenan kalby", присваиваем матерям почетное звание "Ene mähri".

Женщинам со стороны государства предоставляются льготы, создаются необходимые условия для их достойной жизни и созидательного труда, обеспечивается гендерное равенство, что является важным фактором стабильного развития общества. Все это повышает роль наших дорогих женщин в общественно-политической жизни страны.

Ведется программная работа по обеспечению прав и интересов женщин, поддержке семьи и материнства. В этом направлении мы активно развиваем конструктивное партнерство с авторитетными международными организациями, и, в первую очередь, со специализированными структурами и учреждениями Организации Объединенных Наций.

В соответствии с Конституцией Туркменистана и общепринятыми нормами международного права, участие женщин на равных правах с мужчинами в общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной деятельности, создание для них равных возможностей, наглядное свидетельство успешной реализации нашего главного девиза "Государство – для человека!".

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"