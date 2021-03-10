Туркменский лидер провел встречу с главой ARETI

АШХАБАД, 10 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с руководителем международной группы компаний "ARETI" Игорем Макаровым.

В ходе встречи глава государства и его гость, член Руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI), обсудили практические аспекты подготовки к чемпионату мира по велотреку, который намечено провести в Ашхабаде 13-17 сентября, в нем примут участие представители 186 стран мира.

ИП "ТУРКМЕНинформ"