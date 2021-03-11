Глава МИД Туркменистана провел разговор с коллегой из ЮАР

АШХАБАД, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 марта глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

В ходе беседы министры рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"