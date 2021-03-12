В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития международного транспортного сотрудничества

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта в МИД Туркменистана в режиме онлайн была организована встреча представителей Туркменистана и международных организаций по вопросам международного транспортного сотрудничества.

В ходе конференции были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества между профильными ведомствами различных стран, упрощения процедуры пересечения границ, цифровизации системы управления отрасли, развития транспортных коридоров, активизации работы Международного морского порта Туркменбаши и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"