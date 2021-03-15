Рассмотрены вопросы развития международного сотрудничества в сфере транспорта

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта в МИД Туркменистана была организована видеоконференция с участием представителей международных организаций и структур, работающих в транспортной сфере (ПРООН, ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ряда других).

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов развития международного транспортного сотрудничества, упрощения и гармонизации процедуры пересечения границ, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, цифровизации работы отрасли.

ИП "ТУРКМЕНинформ"