Правительство Туркменистана рассмотрело актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты членов правительства и ответственных руководителей о текущем положении дел во вверенных им отраслях и структурах, рассмотрен ход строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к новому сельскохозяйственному сезону, запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"