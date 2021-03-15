Меджлис Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта национальный парламент Туркменистана провел 13-е заседание, на котором были рассмотрены проекты законов и нормативно-правовых документов, направленных на совершенствование законодательства страны.

В частности, были рассмотрены:

проект Закона Туркменистана "Об утверждении и введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Туркменистана",

проект Закона Туркменистана "Об учреждении почетного звания Туркменистана "Türkmenistanyň halk itşynasy",

проект Закона Туркменистана "Об учреждении почетного звания Туркменистана "Türkmenistanyň at gazanan itşynasy",

проект Закона "О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в новой редакции,

проект Закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в новой редакции,

проект Закона "О профилактике инфекционных заболеваний",

проект Закона "О возобновляемых источниках энергии",

проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях",

проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана",

проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О Пограничных войсках Туркменистана",

проект Закона "О внесении изменения и дополнения в Закон Туркменистана "О предприятиях",

проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О государственном пенсионном страховании",

проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Туркменистана о социальной защите населения",

проект Закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Туркменистана",

проект Закона "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "О культуре",

проект Закона "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О Государственном земельном кадастре",

проект Закона "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О коневодстве и конном спорте",

проект Закона "О внесении дополнения и изменения в Закон Туркменистана "О дипломатической службе",

проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана",

проект Закона "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Туркменистана",

проекты Постановлений Меджлиса "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море", "О присоединении к Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования", "О ратификации Конвенции № 122 о политике в области занятости", "О присоединении к Договору о патентном праве", "О присоединении к Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения", "О ратификации Соглашения об учреждении Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества".

ИП "ТУРКМЕНинформ"