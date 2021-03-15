Меджлис Туркменистана провел очередное заседание

Меджлис Туркменистана провел очередное заседание15.03.2021 11:55
АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта национальный парламент Туркменистана провел 13-е заседание, на котором были рассмотрены проекты законов и нормативно-правовых документов, направленных на совершенствование законодательства страны.
В частности, были рассмотрены:
- проект Закона Туркменистана "Об утверждении и введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Туркменистана",
- проект Закона Туркменистана "Об учреждении почетного звания Туркменистана "Türkmenistanyň halk itşynasy",
- проект Закона Туркменистана "Об учреждении почетного звания Туркменистана "Türkmenistanyň at gazanan itşynasy",
- проект Закона "О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в новой редакции,
- проект Закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в новой редакции,
- проект Закона "О профилактике инфекционных заболеваний",
- проект Закона "О возобновляемых источниках энергии",
- проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях",
- проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О Пограничных войсках Туркменистана",
- проект Закона "О внесении изменения и дополнения в Закон Туркменистана "О предприятиях",
- проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О государственном пенсионном страховании",
- проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Туркменистана о социальной защите населения",
- проект Закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Туркменистана",
- проект Закона "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "О культуре",
- проект Закона "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О Государственном земельном кадастре",
- проект Закона "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О коневодстве и конном спорте",
- проект Закона "О внесении дополнения и изменения в Закон Туркменистана "О дипломатической службе",
- проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- проект Закона "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- проекты Постановлений Меджлиса "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море", "О присоединении к Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования", "О ратификации Конвенции № 122 о политике в области занятости", "О присоединении к Договору о патентном праве", "О присоединении к Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения", "О ратификации Соглашения об учреждении Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества".
ИП "ТУРКМЕНинформ"