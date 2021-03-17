Глава Туркменистана заслушал отчеты хякимов

Глава Туркменистана заслушал отчеты хякимов16.03.2021 11:23
АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее онлайн-совещание с главами администраций регионов и рядом членов правительства.
Совещание было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в столице и велаятах, хода реализации проводимых социально-экономических преобразований, подготовки к новому сельскохозяйственному сезону, запланированным мероприятиям и праздничным датам.
ИП "ТУРКМЕНинформ"