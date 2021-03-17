Президент совершил поездку по Ашхабаду и Ахалскому велаяту

АШХАБАД, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку по столице, предпринятую с целью ознакомления с ходом развития Ашхабада и проводимыми в городе преобразованиями.

Программа поездки включала посещение строительных площадок многопрофильного бизнес-центра "Каракум", парка "Лачин", парковой зоны возле Международного аэропорта Ашхабада.

Также глава государства посетил столичный велаят, где ознакомился с ходом возведения нового административного центра региона на территории Геоктепинского этрапа, а также Детского центра.

Здесь туркменский лидер также провел рабочее совещание с участием руководства Ахалского велаята, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития региона.

ИП "ТУРКМЕНинформ"