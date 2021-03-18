Глава МИД Туркменистана провел встречу с генсеком ОБСЕ

АШХАБАД, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмидт.

В ходе видеоконференции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы обеспечение безопасности, борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, создание механизмов по предотвращению конфликтов между странами, энергетика, транспорт и коммуникации, экология, цифровизация и гуманитраная сфера.

ИП "ТУРКМЕНинформ"