Главы МИД Туркменистана и Кыргызстана провели онлайн-переговоры

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 марта руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

В ходе видеоконференции министры обсудили текущее состояние и актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, спорта, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"