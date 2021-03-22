Вступил в должность новый генконсул Афганистана в Мары

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 марта в МИД Туркменистана прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с новым Генеральным консулом Исламской Республики Афганистан в городе Мары Нуриддином Рахмани.

В ходе встречи министр вручил генконсулу консульскую экзекватуру, в Нуриддин Рахмани предоставил свой консульский патент.

Далее состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, коммуникаций и энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"