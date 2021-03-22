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Глава Туркменистана поздравил граждан
21.03.2021 11:42

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к гражданам страны по случаю празднования Международного дня Новруз-байрамы.

В поздравлении говорится:

"Новруз – исконный праздник многих народов, который наши предки отмечали широко, отождествляя его с наступлением нового года.

Этот праздник – уникальная составляющая национального менталитета. Унаследованные от предков традиции и обычаи сегодня пополняются новым содержанием, обогащаются новыми веяниями. Ныне Новруз – бесценный кладезь, вбирающий древнюю историю, культурное наследие, духовный мир нашего народа.

Как известно, специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 марта объявлено Международным днем Новруз, а сам праздник включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти исторически важные события, приумножая международную значимость Новруза и способствуя наращиванию дружественных и братских отношений между народами, имеют огромное значение в сохранении и совершенствовании общечеловеческих ценностей, традиций гуманизма, популяризации национального культурного наследия.

В нынешнем году, ознаменованном 30-й годовщиной независимости Туркменистана, 140-летием города Ашхабада, торжественно отмечается и Новруз байрамы, сопровождаемый колоритными празднествами, состязаниями в искусстве пения, выставками произведений декоративно-прикладного искусства, а также сельскохозяйственной продукции и демонстрацией гастрономических традиций. Все это имеет особое значение в контексте популяризации нашего древнего культурного наследия, воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

Национальный праздник весны прославляет принципы туркменского народа, основанные на миролюбии, дружбе и гуманизме, воодушевляет наших граждан на грандиозные свершения. Приходящие вместе с Новруз байрамы веселье и радость наполняют наши сердца энергией весны.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и новых трудовых побед!

Пусть мелодии праздника Новруз звучат одой, славящей высокие достижения родной Отчизны, счастливой, мирной и благополучной жизни нашего сплоченного народа!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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