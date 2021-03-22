В Туркменистане провели традиционную озеленительную акцию

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 марта жители Туркменистана приняли участие в традиционной озеленительной акции, которая проводится ежегодно весной и осенью.

В работах по высадке саженцев принял участие и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и другие официальные лица, которые озеленяли новый сквер на севере Ашхабада в честь празднования Новруз-байрамы.

Всего в текущем году в стране будут высажены лиственные, хвойные, плодовые деревья и виноград в общем количестве 30 миллионов саженцев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"