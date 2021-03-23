Туркменский лидер получил поздравления от зарубежных коллег

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступили поздравления от глав зарубежных государств и правительств по случаю Международного дня Новруз-байрамы.

Свои поздравления прислали Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, Президент Государства Израиль Реувен Ривлин, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Папа Римский Франциск, председатель Высшего совета национального примирения Исламской Республики Афганистан доктор Абдулла Абдулла, премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"