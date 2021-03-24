Обсуждены вопросы развития альтернативной энергетики в Туркменистане

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 марта в МИД Туркменистана была организована видеоконференция между заместителем министра иностранных дел Туркменистана Б.Матиевым и генеральным директором Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) Франческо Ла-Камера.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития двустороннего сотрудничества в области рационального пользования возобновляемых и альтернативных источников энергии и обеспечения энергетической безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"