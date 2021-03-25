Туркменский лидер посетил южную часть Ашхабада

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку по столице.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом развития Ашхабада и текущим положением дел на строительных площадках столицы, в том числе, глава государства осмотрел возводимые на юге города селеотводы и водосборные сооружения, которые будут способствовать наполнению Туркменского озера "Altyn asyr".

ИП "ТУРКМЕНинформ"