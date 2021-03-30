В Ахалском велаяте введен в строй новый объект АПК

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Каахкинский этрап Ахалского велаята с рабочим визитом.

Целью поездки явилось участие в церемонии ввода в эксплуатацию современного тепличного комплекса на территории дайханского объединения имени Г.Атабаева, который позволит увеличить производство плодо-овощных культур и создать новые рабочие места.

На месте церемонии был организован видеомост, в ходе которого было показано, что в этот день в различных уголках страны было введено еще 6 хозяйств такого же типа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"