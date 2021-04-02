Туркменистан и Саудовская Аравия обсудят вопросы развития сотрудничества

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ближайшее время будет проведено очередное заседание межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В данной связи 26 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение, в соответствии с которым был утвержден состав межправкомиссии с туркменской стороны.

Документ нацелен на реализацию двусторонних соглашений, достигнутых между Туркменистаном и Королевством Саудовская Аравия, а также наращивание взаимодействия двух стран по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"