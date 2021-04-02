Правительство Туркменистана собралось на очередное заседание

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития всех сфер народного хозяйства и социальной сферы, государственно-частного партнерства, текущего положения дел в сельском хозяйстве, ТЭК, сферах строительства, транспорта и связи, здравоохранения, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам заседания глава государства подписал постановление о мерах по укреплению финансовой устойчивости санаториев страны, повышения качества предоставляемых ими услуг, утвердил Государственную программу "Здоровье" в новой редакции и План мероприятий по ее реализации на 2021-2025 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"