В Туркменистане прошли выборы членов народных собраний

АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта в Туркменистане было проведено голосование по выборам членов Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Выборы были организованы в форме тайного голосования и на основе непрямого избирательного права на заседаниях халк маслахаты велаятов и города Ашхабада.

Всего участие в выборах принял 231 член халк маслахаты от велаятов и города Ашхабада, которые были зарегистрированы соответствующими избирательными комиссиями. В Ахалском велаяте – 37 выборщиков, в Балканском велаяте – 39, в Дашогузском – 39, Лебапском – 38, Марыйском велаяте – 39 и в городе Ашхабаде – 39 выборщиков.

Голосование проводилось на 6 избирательных участках, на 48 мандатов баллотировались зарегистрированные ЦИК 112 кандидатов. К моменту закрытия избирательных участков в выборах приняли участие 98,7 процента членов халк маслахаты велаятов и города Ашхабада. ЦИК страны признал выборы состоявшимися.

ИП "ТУРКМЕНинформ"