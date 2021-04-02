Правительство рассмотрело актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

На повестку дня было вынесено рассмотрение итогов состоявшихся накануне выборов членов Халк Маслахаты Милли Генгеша, вопросов создания благотворительного фонда для помощи детям, нуждающимся в опеке, а также туркменский лидер отдал распоряжения членам правительства посетить регионы, чтобы лично ознакомиться с предпринимаемыми мерами по организации нового сельскохозяйственного сезона, развитию сфер транспорта и связи, ТЭК, ходом строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"