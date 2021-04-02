Делегация Туркменистана отправилась в Россию

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта правительственная делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Визит продлится до 2 апреля.

Программа поездки включает проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов РФ, участие в очередном заседании Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которых будут рассмотрены практические аспекты развития межгосударственного взаимодействия по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"