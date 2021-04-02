Туркменский лидер выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

АШХАБАД, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в прошедшей в режиме онлайн встрече глав государств - участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), которая была организована под председательством Казахстана с целью обсуждения вопросов углубления межгосударственного взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической и культурно-гуманитарной областях.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы тюркоязычных государств!



Прежде всего, искренне благодарю вас за стремление к наращиванию дружественного сотрудничества с Туркменистаном, оказываемую поддержку нашей стране на международной арене, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций, а также за регулярное содействие в реализации ее миролюбивого внешнеполитического курса, опирающегося на продуманную внутреннюю политику.



Это явление, характерное для наших народов, их национального менталитета, зиждется на принципах дружбы, братства, взаимопомощи и солидарности.



Пользуясь этой возможностью, хочу отдельно поблагодарить Его Превосходительство, первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств, господина Назарбаева Нурсултана Абишевича за оказанное высокое уважение – приглашение на нынешний международный форум в качестве почетного гостя.



Кроме того, выражаю признательность за созданные оптимальные условия для проведения нынешнего Саммита, призванного и далее развивать дружественные связи и взаимовыгодное партнерство между тюркоязычными странами!



Уважаемые главы государств!



На повестку дня нынешнего Саммита, который имеет огромное значение в деле вывода на новые рубежи отношений между нашими странами, вынесены важные темы по определению векторов скоординированной и комплексной деятельности тюркоязычных государств.



В частности, на форуме обсуждаются актуальные проблемы настоящей и долгосрочной перспективы, а также рассматривается ряд важных организационных вопросов. Уверен, что принятые по итогам встречи решения станут положительными для всех сторон.



Как известно, Туркменистан выдвинул значимые инициативы по актуальным проблемам повестки дня международной политики, в том числе в области обеспечения глобальной и энергетической безопасности, развития транспортной сферы, охраны окружающей среды, интенсификации торгово-экономических связей и других. Наше государство весьма ответственно относится к практической реализации этих предложений в мировом масштабе.



Поэтому, на нынешнем Саммите хочу с огромным уважением акцентировать ваше внимание на некоторых вопросах международной значимости.



Во-первых, одной из неотложных задач нашего времени выступает обеспечение глобальной энергобезопасности.



Понимая необходимость равноправного и справедливого пользования мировыми энергоресурсами, Туркменистан выступает за формирование надежной и стабильной системы их поставок на мировые рынки, учитывающей интересы соответствующих сторон.



В этом контексте наша страна предложила в рамках международных организаций, особенно на уровне Организации Объединенных Наций, наладить переговорные процессы по глобальной энергетической безопасности.



Соответствующие резолюции, разработанные в этой области, обрели большую поддержку Генеральной Ассамблеи ООН.



Мы приглашаем заинтересованные в создании системы всеобщей энергобезопасности страны принять активное участие в этом деле.



Туркменистан намерен и впредь продолжать прилагать усилия в данном направлении. Поэтому наша страна будет вести конструктивное международное сотрудничество по выводу нефтегазовых ресурсов и электроэнергии на мировые рынки, которое, уверен, будет очень выгодным для всех стран, в том числе для тюркоязычных государств.



Во-вторых, сегодня транспортно-коммуникационная сфера является одной из стратегических областей экономики. Наши страны обладают колоссальным потенциалом для совместной реализации мер, дающих положительный результат.



Туркменистаном предприняты шаги по модернизации собственной современной транспортно-коммуникационной системы и формированию международных транспортно-транзитных коридоров международного и регионального уровней, которые, мы убеждены, позволят консолидировать усилия международного сообщества.



До этого Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана и при поддержке стран-участниц нынешнего Саммита приняла три резолюции в области развития всех видов транспорта. В целях перевода в практическую плоскость этих ориентированных на конструктивность международных документов сегодня проводится большая работа по созданию глобальных транспортно-транзитных коридоров.



Уверен, что братские тюркоязычные государства примут активное участие в совместной работе, направленной на дальнейшее развитие систем международного транспортного обеспечения.



В-третьих, одним из приоритетов международной деятельности Туркменистана выступает сфера экологии и защита окружающей среды, что в нынешнее время является актуальной проблемой общества и жизни. Что касается региона Центральной Азии, то здесь первоочередное внимание вызывает непростая ситуация с Аральским морем.



Эта экологическая катастрофа напрямую влияет на жизнь и здоровье народов, проживающих в регионе Арала и других странах. Поэтому ликвидация этого бедствия и его негативного воздействия носит экстренный характер.



Свою деятельность в области экологии и защиты окружающей среды Туркменистан ведет активно, на глобальном уровне. Наша страна выступила автором Резолюции Генеральной Ассамблеи "О сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала", а также выдвинула инициативу о разработке Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран бассейна Аральского моря. В настоящее время Туркменистан тесно сотрудничает в этой области с мировым сообществом, в первую очередь, с Организацией Объединенных Наций.



Убежден, что эти необходимые меры будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимодействия между нашими странами, а также призываю все стороны к активному участию в реализации вышеуказанных документов!



В этой связи твердо уверен, что цель проводимой работы в вышеупомянутых трех направлениях и стратегических векторах международного партнерства найдет отражение в документах, нацеленных на развитие отношений между тюркоязычными странами!



Уважаемые главы государств!



Огромная роль в дружественных и братских отношениях между нашими странами отводится культуре, науке и образованию, что мы неизменно подчеркиваем. Так как единое духовно-культурное наследие и общие ценности служат прочным фундаментом для упрочения и расширения связей между нашими странами.



Поэтому считаю целесообразным расширить спектр программ и проектов, осуществляемых в рамках ТЮРКСОЙ, являющейся международной организацией по культуре и искусству тюркских народов.



Предлагаю в этом контексте провести соответствующую работу для распространения и мировой популяризации произведений наших известных поэтов и прозаиков, выдающихся деятелей культуры и искусства.



В настоящее время мы приступили к подготовке празднования в 2024 году 300-летия выдающегося туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги. В этой работе мы придаем огромное значение международному сотрудничеству, в частности, совместной деятельности с тюркоязычными государствами.



В то же время, твердо уверен в необходимости дальнейшей интенсификации взаимодействия наших стран в сфере культуры.



Уважаемые главы государств!



Хочу заострить ваше внимание на еще одном важном вопросе. Как известно, сегодня весь мир переживает весьма нелегкое испытание: вот уже более года над всеми странами нависла серьезная угроза – пандемия коронавируса нового типа, для преодоления которой необходимы огромные усилия всего мирового сообщества.



Туркменистан в числе первых предпринял комплексные меры по предотвращению проникновения на свою территорию COVID-19.



Вместе с тем, наша страна выдвинула международные инициативы, нацеленные на выработку совместных и согласованных решений по противодействию распространения этой инфекции, а также активно участвовала в проведении конкретных целевых мер на пространстве региона.



Наряду с этим, Туркменистан выступает сторонником консолидации усилий и потенциала всех стран в борьбе с современными вызовами и угрозами. Можно отметить, что наши государства накопили определенный опыт в совместной работе в этом направлении.



Хочу подчеркнуть, что будет весьма правильным, если в перспективе медицинские учреждения и научно-исследовательские институты наших стран плечом к плечу совместно с мировым сообществом будут вести работу по борьбе с пандемией коронавируса.



Уважаемые главы государств!



В заключение выражаю твердую уверенность, что нынешний Саммит и рассмотренные в ходе него вопросы будут содействовать дальнейшему наращиванию равноправного и взаимовыгодного партнерства, а также дружественных и братских отношений между нашими странами и народами!



Большое спасибо за внимание."

ИП "ТУРКМЕНинформ"