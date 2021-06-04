Главы МИД Туркменистана и Таджикистана побеседовали по телефону

АШХАБАД, 6 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 мая министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с главой МИД Таджикистана Сирожиддином Мухриддином.

Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обмена мнениями по аспектам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"