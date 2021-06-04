Проведен разговор глав Туркменистана и Китая

АШХАБАД, 7 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Беседа двух лидеров была посвящена обмену мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики, развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, транспорта и связи, ТЭК, спорта, туризма, медицины, здравоохранения и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"