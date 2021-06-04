Глава государства поздравил граждан

АШХАБАД, 8 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны по случаю празднования священной для всех мусульман Ночи всемогущества, Gadyr gijesi.

В обращении говорится:

"От всего сердца поздравляю вас с благословенной Gadyr gijesi – Ночью всемогущества, символизирующей добродетель, духовную чистоту, праведность, высокий гуманизм и единство, которую мы встречаем в соответствии с исконными национальными традициями и обычаями, светлыми помыслами и надеждами.

Туркменскому народу присущи добронравие, благородство, взаимоуважение и почтительность. Все это, в совокупности с материальными и духовными ценностями, религиозными и светскими воззрениями, является для нас основой созидания и процветания. Таким образом, праздники и славные даты, прославляющие традиции и обычаи, веру и устои, мы отмечаем широко и воодушевленно. Ночь всемогущества, когда Всевышний ниспослал первые аяты священного Корана, призывает к духовной чистоте, гуманизму. Это – ночь святости, изобилия и умиротворения, когда в соответствии с древними традициями даются садака - "агзачар", воздаются благословения, пожелания друг другу мирной, счастливой и благополучной жизни, совершаются намазы "тарава" и возносятся молитвы.

Традиции Gadyr gijesi месяца Ораза, призывающего к достижению просветления через физическое и духовное совершенство, являют собой совокупность представлений наших предков о милосердии и справедливости. В целях обеспечения благоденствия в нашем обществе, укрепления его единства, мы проводим по случаю Gadyr gijesi акт помилования осужденных.

Сакральное отношение к празднику Ораза и Ночи всемогущества, совершение религиозных обрядов отражают обогащение традиций народа. Выдающиеся мыслители туркменского народа Абусагыт Абулхайыр, Махмуд Замахшари, Джелаледдин Руми, Мухаммед Байрам хан, Довлетмаммед Азади, Нурмухаммед Андалиб, Махтумкули Фраги, оставившие немеркнущий след в мировой истории, наставляли любить Родину, быть справедливыми, милосердными, стойкими, щедрыми и великодушными. Мы свято чтим их заветы. Сегодня наша священная миссия состоит в том, чтобы добросовестно и самоотверженно служить независимой Отчизне.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, мирной и благополучной жизни, счастья, больших успехов в работе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"