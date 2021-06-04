Поздравление туркменского лидера с Днем Победы

АШХАБАД, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил граждан страны и соотечественников с 76-й годовщиной Великой Победы.

В поздравлении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Наши доблестные соотечественники, плечом к плечу с представителями других народов проявили беспримерный героизм и любовь к Родине на полях сражений жестокой войны 1941-1945 годов – трагического и кровопролитного периода в мировой истории. Пройдя опаленный войной ратный путь, длившийся 1418 дней, наши отважные воины были удостоены высокого звания Герой, награждены боевыми орденами и медалями.

Переживавшие в тылу тяготы, лишения и голод наше старшее поколение, женщины и дети, в сердцах которых война оставила незаживающие раны, трудились денно и нощно во имя светлого будущего, торжества мира и Победы. Следуя лозунгу "Все для фронта! Все для победы!", они внесли значительный вклад в приближение Победы. Туркменские женщины передали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений, продемонстрировав образец гуманизма.

День Победы мы отмечаем на государственном уровне как славную дату, воспитывающую молодое поколение на примере героизма защитников Отечества. В нынешнем году, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия" и ознаменованном 30-й годовщиной независимости и 140-летием Ашхабада, мы возложим букеты свежих цветов к памятникам, воздвигнутым в столичном Мемориальном комплексе "Народная память", в городах и селах страны, проведем культурно-массовые мероприятия, увековечивая доблестный путь сынов Отчизны. Воинская отвага и мужество наших славных предков в беспощадной войне навечно сохранятся в памяти потомков!

Мы проявляем огромную заботу о каждом гражданине Туркменистана, особенно о ветеранах войны, которые своими мудрыми наставлениями вносят значительный вклад в укрепление сплоченности нашего общества, воспитание молодежи в духе патриотизма и гуманизма. Последовательно улучшаем также социально-бытовые условия представителей старшего поколения. По случаю Дня Победы мы вручаем подарки ветеранам войны, вдовам героев. Эти торжественные мероприятия свидетельствуют, что в нашей стране каждый окружен большой заботой.

Сегодня традиции дружбы, взаимопонимания и поддержки, которые сплотили народы в огненные годы войны составляют прочную основу всестороннего сотрудничества Туркменистана с зарубежными государствами. Наш гуманный и созидательный политический курс, нацеленный на упрочение всеобщего мира и безопасности, устойчивого развития и расширение конструктивного партнерства, обусловил высокий авторитет независимой нейтральной Отчизны на мировой арене. Будучи признанным миротворческим центром региона, нейтральный Туркменистан выступает за наращивание плодотворного международного взаимодействия.

Желаю вам крепкого здоровья, мирной, благополучной и счастливой жизни."

ИП "ТУРКМЕНинформ"