Малайзия сменит главу посольства в Ашхабаде

АШХАБАД, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 мая руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии Розли бин Абдулом.

В ходе переговоров посол сообщил о завершении своего пребывания в должности (с августа 2016 года), после чего состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, наука, образование и культура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"