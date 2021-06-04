МИД Туркменистана посетила делегация КНР

АШХАБАД, 10 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 мая глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей в страну с рабочим визитом делегацией Китайской Народной Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Лэ Юйчэном.

Состоявшиеся переговоры были посвящены рассмотрению хода реализации достигнутых ранее договоренностей, перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики, энергетики, торговли, транспорта и т.д.

ИП "ТУРКМЕНинформ"