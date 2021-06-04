Правительственная делегация Туркменистана отбыла в Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая делегация правительственных кругов Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым и вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым отправилась с визитом в Китайскую Народную Республику.

Программа пребывания включает встречи с официальными лицами КНР, участие в заседании Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству и во второй министерской встрече "Китай – Центральная Азия", которая состоится в городе Сиане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"