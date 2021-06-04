Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и Президенту Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Минниханову с выражением соболезнований по случаю гибели людей в результате стрельбы, открытой в школе № 175 города Казань.

Глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"